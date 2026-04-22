Среда, 22 апреля 2026, 14:24 мск

ЕТК занялась вопросом надежного теплоснабжения Березовского городского округа

Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) повысит надежность теплоснабжения Березовского городского округа. Энергетики уже начали ремонтную кампанию.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕТК, в соответствии с инвестпрограммой специалисты модернизируют 1150 метров трубопроводов от центрального теплопункта на улице Загвозкина, 12 А до семи жилых домов на улицах Театральной, Исакова, Красных Героев и Загвозкина.

Еще полтора километра сетей заменят в межотопительный период после проведения гидравлических испытаний. «Модернизация и ремонт тепловых сетей – под особым контролем руководства «ЕТК» и Свердловского филиала «Т Плюс». Надежность работы оборудования и бесперебойная подача тепла и горячей воды потребителям – наши приоритеты», – отметил директор Свердловского филиала «Т Плюс» Павел Родин.

В процессе используют высокотехнологичные материалы. Для трубопроводов отопления – стальные трубы в изоляции из пенополиуретана с системой оперативного дистанционного контроля. Для сетей горячего водоснабжения – гибкие теплоизолированные трубы, срок годности которых превышает полвека.

Екатеринбург, Елена Васильева

