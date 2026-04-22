Прощание с Евгением Горенбургом пройдет в пятницу в ЦК «Урал»

Прощание с директором фестиваля «Уральская ночь музыки», продюсером и музыкантом Евгением Горенбургом состоится с 11:00 до 12:30 в пятницу, 24 апреля, в центре культуры «Урал». Об этом сообщили его коллеги.

«Для нашей команды это невосполнимая утрата. Евгений Львович был нашей самой большой силой, светочем жизни, вечным двигателем. Десятки лет он создавал события, которые прославляют Екатеринбург на всю Россию и далеко за ее пределами. Он задавал ритм и не боялся формировать культурный ландшафт нашей Родины. Евгения Львовича больше нет с нами. Но его безусловный завет – шоу должно продолжаться. Все запланированные проекты нашей команды будут реализованы», – сказала исполнительный директор «Уральской ночи музыки» Екатерина Пологова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube