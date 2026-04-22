В ГИБДД назвали самые аварийные участки дорог

Свердловская Госавтоинспекция выявила пять самых опасных участков дорог, где чаще всего случаются автомобильные аварии. Два из них находятся на федеральных трассах: 42-й километр автодороги Екатеринбург – Шадринск – Курган и 43-й километр Тюменского тракта. Еще три очага ДТП определены на территории Екатеринбурга: перекресток улиц Малышева – Сакко и Ванцетти, перекресток Восточная – Малышева и участок рядом с домом № 218 по улице Московской.

«По всем этим местам концентрации ДТП будет проведена работа совместно с министерством транспорта, владельцами автодорог, администрацией Екатеринбурга и «Уралавтодором». По итогам 2025 года разработаны мероприятия, часть из них уже реализована», – сообщил на пресс-конференции заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Леонид Лиханов.

По словам полицейского, в первом квартале 2026 года отмечено снижение аварийности на 10%. За этот период было зарегистрировано 401 ДТП, погибли 50 человек. Но в Госавтоинспекции отметили негативную тенденцию с тяжестью последствий аварий, особенно на федеральных трассах. Так, на Тюменском тракте с начала года погибло 7 человек, на трассе М-12 – 4 человека, на региональной дороге Екатеринбург – Реж – Алапаевск было уже 6 смертельных случаев, на ЕКАД погибло 4 человека.

Каждая третья авария произошла из-за превышения скорости, сообщил Леонид Лиханов. Больше всего тяжких последствий наступало при выезде на встречную полосу – всего было зарегистрировано 79 таких ДТП, в них погибли 28 человек.

Министр транспорта Свердловской области Денис Чегаев отметил парадокс: чем лучше дороги, тем чаще водители превышают скорость, что приводит к авариям.

«Ранее в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» мы активно улучшали покрытие проезжей части. На мой взгляд, отчасти это привело к росту скорости на этих дорогах. Нарушение ПДД или недостатки зимнего содержания при более высоких скоростях приводят к более тяжким последствиям. В этом смысле, улучшая дороги, мы иногда получаем обратный эффект в виде роста числа погибших в ДТП», – заявил чиновник.

Лиханов отметил, что строительство дорожной инфраструктуры требует больших денежных вложений. Поэтому Госавтоинспекция старается снизить аварийность более доступными средствами: обустройство «лежачих полицейских», увеличение или уменьшение зоны запрета обгона, увеличение комплексов фото- и видеофиксации нарушений, а также межведомственная работа с областным минздравом по спасению жизни людей, попавших в ДТП.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

