На Химмаше 77-летний водитель сбил 7-летнего ребенка

Сегодня, 22 апреля, около 07:50, на ул. Косарева, 17, на Химмаше, в ДТП пострадал 7-летний мальчик.

Как сообщили в горГАИ, 77-летний водитель «Шевроле Нивы» на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил женщину с ребенком. Мальчика на скорой помощи доставили в детскую больницу № 9.

Водитель имеет 30-летний стаж вождения, в нарушении ПДД ранее не замечен. Он пояснил, что его ослепило солнце, поэтому он не увидел пешеходов. Медицинское освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был трезв.

Возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» и по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube