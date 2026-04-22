Уральца оштрафовали за запуск дрона без разрешения

Жителя Серова оштрафовали за то, что он 8 марта запустил дрон без разрешения городской администрации. Кроме того, его квадрокоптер, массой более 500 г, не был поставлен на учет в Росавиации, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Владелец дрона привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства» и ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». Ему выписаны штрафы на общую сумму 32 тыс. рублей.

Серов, Елена Владимирова

