После первого дня голосования за парки лидирует бульвар на улице Культуры

За сутки голосования по отбору парков и скверов для благоустройства свой выбор сделали более 13 тысяч жителей Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, пока лидирует бульвар по улице Культуры – он собрал более 2 тысяч голосов, за ним следует парк «Семь ключей» – более 1900 голосов, а на третьей позиции – сквер у драмтеатра, его выбрали более 1400 раз.

Отдать свой голос за одну из 17 представленных территорий можно будет до 12 июня. Сделать это можно с помощью волонтеров, которые работают в специальных пунктах для голосования или на портале госуслуг.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

