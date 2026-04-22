Снегоуборщик сбил «Ниву» на железнодорожном переезде

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются с последствиями нетипичного ДТП. В Качканарском районе снегоуборочная машина на железнодорожном переезде столкнулась с «Нивой», отчего легковой автомобиль перевернулся. К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла 21 апреля около 17:50 на 38-м километре автодороги Качканар – Нижняя Тура. Снегоуборочной машиной БЦМ-59 управлял 41-летний мужчина, он чистил дорогу к поселку Валериановску. Во время работы отвал зацепился за железнодорожные пути, в результате спецтехнику выбросило на встречную полосу, по которой ехала «Лада-2131». Полицейские установили, что водитель снегоуборочной машины имеет 23-летний стаж, ранее трижды привлекался к административной ответственности. Происшествие не привело к задержке движения поездов и транспорта на дороге.

Напомним, в начале недели на севере Свердловской области прошли сильные снегопады. На отдельных территориях высота сугробов дошла до 30 сантиметров. Госавтоинспекция призывает водителей к бдительности в неблагоприятных погодных условиях. Во время снегопада ухудшается видимость, снижается сцепление с дорогой, возрастает тормозной путь.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

