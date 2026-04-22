Путин наградил Петра Яна и еще троих спортсменов из RCC

Сегодня в Кремле прошла церемония награждения спортсменов-победителей. Президент России Владимир Путин встретился с сильнейшими представителями бокса и смешанных единоборств в стране. В их числе оказались четверо спортсменов с Урала.

Так, боец клуба «Архангел Михаил», чемпион UFC Петр Ян получил из рук главы государства медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Боксеры RCC Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов и Шарабутдин Атаев так же были отмечены медалю ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Все трое внесли существенный вклад в успехи сборной России на чемпионате мира по боксу 2025 года в Дубае, завоевав три золотых медали турнира. Всего наша сборная завоевала рекордные 7 золотых, 5 серебряных и одну бронзовую медали.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube