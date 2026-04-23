12-летний школьник не спешился и попал под колеса Land Cruiser

В Екатеринбурге накануне случилось ДТП с участием школьника. 12-летний велосипедист ехал по Шейнкмана, но не спешился, пересекая заезд во двор для автомобилей, и влетел в Toyota Land Cruiser. На видео видно, что ребенок даже не притормозил, подъезжая к дороге, в этот момент машины, стоявшие перед шлагбаумом, начали движение – и произошло столкновение.

«В результате ДТП пострадал ребенок, который управлял велосипедом без защитной экипировки. Бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ДКБ № 9 Екатеринбурга для оказания медицинской помощи», – сообщили в Госавтоинспекции.

Там добавили, что водитель автомобиля имеет 30-летний стаж вождения. Он пояснил, что не увидел мальчика из-за будки. Ранее мужчина к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз. Освидетельствование показало, что в момент ДТП водитель был трезв. Возбуждено административное расследование по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего», по статье 12.18 КоАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходам» и по ч.1.1 статье 12.5 КоАП РФ «Отсутствие диагностической карты».

Екатеринбург, Елена Сычева

