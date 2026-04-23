В Екатеринбурге открылось первое в России почетное консульство Иордании

В Екатеринбурге торжественно открылось первое в России консульство Иордании.

Как сообщили в пресс-службе министерства международных отношений и внешнеэкономических связей Свердловской области, церемония состоялась в рамках первого визита глав дипломатических миссий стран-членов Лиги арабских государств.

Новая консульская площадка призвана стать ещё одним инструментом укрепления доверия и развития стратегического партнёрства между Иорданией и Россией.

По словам почетного консула Александра Торопова, деятельность миссии будет сосредоточена на пяти приоритетных направлениях: религиозное сотрудничество и паломничество,; культурный обмен через проведение совместных фестивалей и выставок; продвижение туристического потенциала Иордании на Среднем Урале; развитие торговых связей и привлечение инвестиций в инфраструктуру, энергетику и туризм; а также консульская поддержка – легализация документов, правовые консультации по юридическим вопросам и поддержка диаспоры.

«На самом деле открытие офиса почётного консула – это лишь начало. У нас есть много других идей, как мы можем сотрудничать с вашим регионом. В том числе мы хотим запустить рейсы между Свердловской областью и Иорданией. И хочу вам сказать: в Екатеринбурге есть особая магия, особая атмосфера. Приехав сюда однажды, уже невозможно перестать сюда возвращаться. Я здесь в пятый раз и очень рад, что могу бывать здесь так часто», – заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Иордании в РФ Халид Шавабка.

Офис Почетного консула Иорданского Хашимитского Королевства в Екатеринбурге разместился по адресу: ул. Горького, 26, офис 302. Приём ведётся по предварительной записи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

