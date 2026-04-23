Субботник с чиновниками проведут в пятницу

Общегородской субботник, в котором примут участие уральские чиновники, пройдет в ближайшую пятницу, 24 апреля. Как передает «Новый День», большую уборку после зимы устроят в Основинском парке. Ожидается, что в мероприятии примут участие вице-губернатор Алексей Шмыков и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Также в этот день пройдет субботник в дендрологическом парке. Неделю назад уборку проводили на Шарташе.

Екатеринбург, Елена Сычева

