Горожане требуют ремонта жуткой эспланады в элитном центре (ФОТО)

В Екатеринбурге горожане требуют отремонтировать эспланаду – пешеходная зона от «Гринвича» до улицы Шейнкмана, особенно на участке от Сакко и Ванцетти, сильно обветшала и пострадала от рук вандалов. Екатеринбуржцы через сервис госуслуг просят навести там порядок.

«Сломаны ступеньки, боковые стенки разбиты. Разруха в центре города, в так называемом элитном районе. Каждый день здесь ходят и падают множество прохожих. За зиму лишь дважды наблюдала чистку от снега, поэтому ступени превратились в горку. Сейчас есть опасность оступиться на шатающихся плитках и получить серьезную травму. Необходим срочный ремонт данного пешеходного пространства», – пишут уральцы на «Госуслугах».

Также горожане отмечают, что эспланада разрисована граффитистами. «Просьба не только устранить поломки, но и продумать минимизацию риска вандализма», – отмечают жители города.

Уральцы напоминают, что эспланаду не ремонтировали ни разу с момента ее ввода в эксплуатацию в 2010 году. «Обращался по ограждениям газона в Администрацию Ленинского района г. Екатеринбург для исключения порчи газона автомобилями и электровелосипедами, выполнили полумерами, забив столбы, проблема не решена. Ступени на эспланаде сломаны, плитка отделки стен сломана на 30-40%, все в граффити, газон изуродован. Никаких сроков по ремонту не называется, стыдно за то, во что превратилась эспланада, гетто в центре города, неуважение к жителям города и его гостям», – добавляет житель Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube