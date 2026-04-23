Уральские чиновники ремонтируют дома и готовят еду для жителей Донбасса (ФОТО)

Участники миссии проекта «Доброслужащий», в которую вошли 18 чиновников регионов Уральского федерального округа, разъехались по ДНР, ЛНР, Запорожью и Херсонской области, где помогают местным жителям – делают ремонт в разрушенных домах, готовят еду.

«Распорядок дня жесткий: с 7 утра и до позднего вечера. Вместо костюмов – бронежилеты, вместо должностей – позывные, вместо документов и совещаний – работа руками. Они уже восстановили крышу дома у семьи, в которой растет ребенок с инвалидностью, сделали ремонт в помещении, где в ближайшее время откроется госпиталь для бойцов, приготовили сотни порций еды», – рассказал в своем канале в Мах полпред президента Артем Жога.

Следующим этапом первой окружной миссии «Доброслужащий» станет работа в госпитале Ростова-на-Дону, где чиновники будут помогать медперсоналу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube