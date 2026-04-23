Мошенники рассылают письма об отключении интернета и переходе на вымышленный «Уралнет»

В Свердловской области зафиксирована массовая рассылка вредоносных сообщений от имени министерства цифрового развития и связи региона.

Как сообщили в департаменте информполитики, мошенники рассылают поддельный «Приказ № 151-П-03» о якобы прекращении доступа к интернету и переходе на вымышленную сеть «Уралнет». Аналогичное сообщение распространяется с фейкового аккаунта министерства в мессенджерах.

«Данная информация является ложной и носит провокационный характер. Рассылка ведется с почтового адреса digitalmidural@gmail.com. Органы власти Свердловской области никогда не используют зарубежные бесплатные почтовые сервисы. Вся официальная корреспонденция идет только с доменов @egov66.ru или @gov66.ru», – уточнили в ДИПе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

