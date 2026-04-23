На Урале начали борьбу с американскими кленами

В Екатеринбурге начали борьбу с деревом-сорняком – американским кленом, также известным как клен ясенелистный. Это крайне инвазивный вид, от попадания семечка-«вертолетика» в землю до полутораметрового дерева проходит обычно всего один вегетативный сезон.
Из-за этого страдают эндемичные и другие виды, которые растут не так быстро, и из-за американских кленов могут недополучать солнечный цвет и чахнуть.
Борьбу с деревьями-вредителями начало Екатеринбургское лесничество. Несколько крупных кленов спилили и выкорчевали в Зеленой Роще возле входа с улицы Шейнкмана. Для этого пришлось задействовать спецтехнику. Теперь на освободившемся пространстве высадят новые деревья.
Екатеринбург, Елена Сычева
