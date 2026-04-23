В Екатеринбурге покажут 275-летнюю Библию – ее реставрировали семь лет (ФОТО)

В музее истории Екатеринбурга открывается выставка «Не только буквы». Проект расскажет о становлении и развитии книжной индустрии в городе, включая типографии, библиотеки, книжные лавки и переплетные мастерские. Главным экспонатом станет Елизаветинская Библия, отпечатанная в 1751 году.

Как рассказали в пресс-службе музея, экспозиция проведет посетителей по всем адресам книжного Екатеринбурга XVIII – начала XX века. На выставке можно узнать о книготорговцах и ремесленниках, которые создавали для книг новые «одежды», легальных полиграфистах и издателях, а также познакомиться с подпольными печатниками-революционерами. Особое внимание музейщики уделили деталям: библиотечным штампам и знакам переплетных мастерских.

Отдельное пространство на выставке создано для старинного фолианта – Елизаветинской Библии. Это синодальный перевод священного текста на церковнославянский язык, изданный при Елизавете Петровне, младшей дочери Петра I и Екатерины I. Издание открывается портретом Елизаветы в окружении венценосных родителей и включает в общей сложности 52 гравюры с библейскими сюжетами.

Книга поступила в музей в сильно поврежденном состоянии. Больше всего пострадали первые и последние листы книги. Обложка, представляющая собой деревянные доски, обтянутые телячьей кожей, тоже имела значительные повреждения. Реставрация фолианта велась с 2015 по 2022 годы, к работе были привлечены специалисты УрФУ, Свердловского краеведческого музея, библиотеки Белинского. В процессе демонтажа переплета на его передней крышке был найден оригинальный форзац с надписью: «Книга передана Данилу Тихану 30 числа (месяц не ясен) 1787 года». История главного экспоната выставки наглядно демонстрирует как книги «болеют», и какой труд стоит за их возвращением к читателям и исследователям, рассказали в музее.

«Проект «Не только буквы» продолжает выставочную линейку музея истории Екатеринбурга 2026 года, посвященную великим российским реформаторам и раскрывающую следствия затеянных ими преобразований для нашего города. Это те узловые точки, которые определяют идею, облик и даже потенциал Екатеринбурга до сих пор. В данном конкретном сюжете за отправную точку взяты преобразования Петра I, следствием которых стало строительство нового промышленного и управленческого центра на Исети. Это выставка не только и не столько о буквах, сколько о смыслах и ключах к прочтению», – прокомментировал директор музея истории Екатеринбурга и соавтор идеи выставочного проекта Игорь Пушкарев.

Выставка откроется 24 апреля в Доме Качки (Карла Либкнехта, 26). Попасть на нее можно по входному билету в музей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

