Наркополиция задержала «веселого фермера» – он выращивал каннабис на даче

В Екатеринбурге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции города при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который выращивал коноплю на даче в Октябрьском районе.

Силовики обнаружили несколько кустов и порядка 1 кг запрещенного вещества растительного происхождения, уже расфасованного и готового к реализации.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере».

«Раскрытие данного преступления стало возможно в ходе реализации оперативных сведений, полученных полицейскими в рамках мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью», – уточнили в пресс-службе полиции.

Екатеринбург, Елена Сычева

