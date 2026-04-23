Наркополиция задержала «веселого фермера» – он выращивал каннабис на даче

В Екатеринбурге сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков полиции города при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержали 36-летнего мужчину, который выращивал коноплю на даче в Октябрьском районе.
Силовики обнаружили несколько кустов и порядка 1 кг запрещенного вещества растительного происхождения, уже расфасованного и готового к реализации.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный оборот наркотиков в крупном размере».
«Раскрытие данного преступления стало возможно в ходе реализации оперативных сведений, полученных полицейскими в рамках мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью», – уточнили в пресс-службе полиции.
Екатеринбург, Елена Сычева
