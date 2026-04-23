ГК «КОРТРОС» рассказала, как создавать проекты – драйверы демографии

Генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселев в рамках конгресса «Точки роста в бизнесе» рассказал о новой роли девелопера в развитии городов. Компания не только строит жилье, но и активно развивает социальную среду. Результаты этого подхода уже видны на примере проекта «Академический».

Проект комплексного освоения территорий «Академический» реализуется в Екатеринбурге уже 20 лет и остается одним из самых масштабных в России. За это время построено более 2,5 млн кв. м жилья, а ежегодный прирост населения составляет от 7 до 12 тысяч человек. В 2021 году проект стал отдельным административным районом столицы Свердловской области.

«Ориентация проекта на комфортное пространство для молодых семей сегодня стало примером формирования устойчивой демографической модели с возможностью масштабирования. Средний коэффициент рождаемости в районе Академический – 1,94 на женщину при среднероссийском значении 1,37. И выбрав путь семейноцентричности, мы взяли на себя обязанность не просто строить квадратные метры, а заниматься развитием социальной среды. Сегодня в районе уже построены 7 школ и 13 детских садов», – отметил Станислав Киселев.

Одним из ключевых инструментов развития среды в районе стала деятельность общественной организации, объединившей активных жителей района, представителей школ, детсадов и бизнеса. Они обсуждают различные инициативы для развития района, и те, что находят поддержку – реализуют. «Кортрос» активно участвует в формировании активного и вовлеченного сообщества, в Академическом реализуются проекты по профориентации школьников и студентов, патриотические программы.

Отдельный акцент в выступлении Станислав Киселев сделал на потенциале малых городов. «Сегодня, несмотря на все трудности, в малых городах есть серьезный человеческий потенциал, на который можно опереться. Создание новых центров развития, ориентированных на молодёжь, может стать необходимым драйвером для их будущего и гармоничного пространственного развития страны», – подчеркнул Станислав Киселев.

Екатеринбург, Таисья Исупова

