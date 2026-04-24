Замминистра сельского хозяйства РФ представила коллективу УрГАУ врио ректора

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Ксения Шевелкина во время рабочего визита в Свердловскую область представила коллективу Уральского государственного аграрного университета временно исполняющего обязанности ректора – Михаила Флягина.

Как сообщили в пресс-службе вуза, Ксения Шевелкина поблагодарила прежнего ректора Ольгу Лоретц за вклад в развитие УрГАУ и подчеркнула, что назначение нового руководителя открывает новый виток развития.

Замминистра заявила, что планирует регулярно посещать столицу Урала, чтобы курировать реализацию университетом намеченных планов в интересах агропромышленного комплекса страны.

Михаил Флягин окончил Уральскую академию государственной службы при Президенте РФ и более 15 лет посвятил государственной службе в Свердловской области. Его карьера началась в 2006 году в администрации губернатора, а с 2016 года он возглавил управление контроля исполнения поручений федеральных госорганов в структуре правительства области. Затем Михаил Флягин перешел в сферу высшего образования. До недавнего времени он занимал пост проректора Уральского государственного медицинского университета, в котором отвечал за перспективное развитие и международное сотрудничество.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube