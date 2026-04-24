Мэрию Нижнего Тагила обязали побыстрее расселить дом, в котором опасно жить

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила обязал администрацию города ускорить расселение аварийного жилого дома на улице Краснофлотской. Вместо 1 августа 2029 года жильцов надо будет переселить не позднее 1 января 2028 года.

Как сообщили в пресс-службе суда, этого потребовал один из жильцов дома – участник СВО. В ходе проверки выяснилось, что двухэтажное здание 1954 года постройки находится в предельно аварийном состоянии, которое создает реальную угрозу для жизни и здоровья граждан.

При этом межведомственная комиссия признала дом аварийным и подлежащим сносу еще в декабре 2024 года. Однако первоначально администрация установила срок расселения до 1 ноября 2029 года, а затем скорректировала его до 1 августа 2029 года.

Суд изучил техническое заключение от 2024 года. Уже тогда были выявлены глубокие трещины в стенах и цоколе, прогиб балок перекрытий, гниение стропил и деревянных конструкций, крен балконных плит, а также длительное затопление подвала, что приводит к размыванию фундамента и потере несущей способности.

Представители мэрии направили в суд отзыв, в котором настаивали, что имеют право самостоятельно устанавливать сроки отселения. Суд отклонил эти доводы, так как состояние общего имущества дома представляет реальную опасность для жизни граждан.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

