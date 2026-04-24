В полевской школе заболели более 20 учеников

В Полевском зарегистрирована вспышка заболеваемости среди учеников школы № 8.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с вечера 23 апреля о симптомах ухудшения состояния здоровья детей, в том числе о рвоте и недомогании, сообщили родители не менее 20 учащихся начальной школы. Точное количество заболевших будет установлено позднее.

Санитарные врачи проверяют школьную столовую. Прокуратура изучает документы по организации питания, в том числе по закупке продуктов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Полевской, Елена Владимирова

