В голосовании по отбору парков для благоустройства приняли участие 35 тысяч екатеринбуржцев

В голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» уже приняли участие почти 35 тысяч жителей Екатеринбурга, или 12% от необходимого количества, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Динамика первых дней неплохая, но снижать темпы нельзя. Чтобы претендовать на выделение финансовых средств вышестоящих бюджетов, нам нужно набрать 290 тысяч голосов. При достижении этой цели Екатеринбург получит 210 миллионов рублей на благоустройство выбранной горожанами территории», – отметил глава города Алексей Орлов.

Пока лидерами голосования являются бульвар по улице Культуры (порядка 5,2 тысячи голосов), Основинский парк (почти 4,3 тысячи) и парк «Семь ключей» (более 4,1 тысячи).

Напомним, в голосовании участвуют 17 парков и скверов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

