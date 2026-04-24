На ремонте общежития консерватории украли 1,5 млн рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело о хищении свыше 1,5 млн рублей, выделенных из бюджета на капремонт здания общежития Уральской консерватории.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в марте 2024 года между Уральской консерваторией имени М.П. Мусоргского и ООО «Уровень» был заключен контракт на капитальный ремонт общежития. Согласно акту о приемке выполненных работ от 30 сентября 2024 года, ремонт подрядчиком выполнен и оплачен заказчиком на сумму свыше 71 млн рублей.

Однако позже оказалось, что подрядчик не в полном объеме выполнил работы, на сумму свыше 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Екатеринбург, Елена Владимирова

