В Серове водитель «Мерседеса» не заметил ВАЗ-21150. «Пятнашка» перевернулась (ФОТО)

Сегодня утром в Серове на улице Февральской революции столкнулись «Мерседес» и ВАЗ-21150, пострадал один человек. Как сообщили в облГАИ, 41-летний водитель «Мерседеса», выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21150 под управлением 72-летнего мужчины. В результате столкновения ВАЗ-21150 перевернулся. Его 73-летняя пассажирка доставлена в травмпункт Серовской городской больницы. Оба водителя не пострадали.

Водитель автомобиля «Мерседес» пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что не заметил приближающийся автомобиль, который, по его словам, ехал на большой скорости. Ранее управлялвший иномаркой мужчина 408 раз привлекался к административной ответственности. Освидетельствование показало, что все участники ДТП трезвы.

В отношении водителя «Мерседеса» составлено пять протоколов. Вынесены постановления: по части 1 статьи 12.2 КоАП РФ – за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками; по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ – за установку на одну ось шин с разными рисунками протектора; по части 1 статьи 12.27 КоАП РФ – за невыполнение обязанностей при ДТП (водитель не выставил знак аварийной остановки). Кроме того, вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ – за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков, а также возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ – за нарушение ПДД, повлекшее причинение телесных повреждений потерпевшему.

Серов, Елена Владимирова

