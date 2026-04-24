Музей истории Екатеринбурга на один день сделает бесплатный вход

В среду, 29 апреля, музей истории Екатеринбурга (Карла Либкнехта, 26) можно будет посетить совершенно бесплатно. Акция посвящена 340-летию со дня рождения одного из основателей города – Василия Татищева.

«Василий Татищев – выдающийся инженер, историк, один из основателей города и яркий политический деятель Петровской эпохи. Чтобы горожане и гости уральской столицы успели познакомиться с экспозициями и прикоснуться к истории, музей продлевает часы работы до 20:00. Особое внимание стоит уделить «Татищевской библиотеке», расположенной в цокольном этаже. Это тихое пространство создано специально для тех, кто хочет вдумчиво изучать историческое наследие», – рассказали в пресс-службе музея.

Стоит помнить, что бесплатным будет только вход в музей. Дополнительные услуги, такие как экскурсионное обслуживание и использование аудиогидов, оплачиваются отдельно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

