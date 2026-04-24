Екатеринбургские байкеры завтра официально откроют мотосезон

Байкеры Екатеринбурга согласовали с гаишниками церемонию открытия нового мотосезона.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, байкеры соберутся в квартале Архангела Михаила завтра в 11:00. В открытии примет участие официальный представитель Госавтоинспекции Свердловской области Галина Кравченко. Ожидается участие порядка тысячи мотоциклистов, пройдет выставка мототранспорта, будут организованы конкурсы.

В 14:00 запланировано построение колонны, в 15:00 – старт движения. Колонна проследует по маршруту: улица Архангела Михаила, 9, – улица Репина – улица Светлореченская – Объездная дорога – улица Московская – проспект Ленина – улица Восточная – улица Ткачей – улица Машинная – улица Луганская – Объездная дорога – возвращение в квартал Архангела Михаила.

Колонну будут сопровождать сотрудники специализированного батальона Госавтоинспекции на мотоциклах и патрульных автомобилях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

