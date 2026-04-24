В Верхней Пышме более 3 тысяч человек написали «Диктант Победы»

Более трех тысяч учащихся общеобразовательных учреждений, работников предприятий и спортсменов Верхней Пышмы приняли участие в «ДиктантеПобеды». Для проведения всероссийской акции было задействовано 18 площадок.

Как сообщили «Новому Дню» организаторы, одной из площадок впервые стал Дворец самбо и единоборств Верхней Пышмы. Здесь знания основных событий Великой Отечественной войны проверили координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов, исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев, заслуженный тренер РФ Михаил Суханов, обладатель Кубка мира по самбо Денис Суханов, спортсмены Клуба самбо УГМК, воспитанники и сотрудники СШ Единоборств.

«Диктант Победы» – это международная акция, которая направлена на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. В этом году совместно со СШ Единоборств и Федерацией самбо Свердловской области мы впервые провели Диктант Победы на площадке Дворца самбо и единоборств Верхней Пышмы. В акции приняли участие и юные спортсмены, и титулованные самбисты. Я написал Диктант Победы одним из первых. Вопросы интересные, посвящены основным событиям Великой Отечественной войны и тем Героям, которые внесли свой вклад в Победу», – рассказал координатор проекта «Выбор сильных» в Свердловской области Алексей Свалов.

Исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев отметил, что опыт проведения памятной акции на территории Дворца самбо станет новой хорошей традицией в регионе.

«Я написал Диктант Победы, потому что без истории нет будущего, и историю своей страны знать обязательно. Сегодня в акции вместе со мной принимают участие наши спортсмены из Клуба самбо УГМК», – рассказал заслуженный тренер России Михаил Суханов.

В этом году «Диктант Победы» был посвящён 85-летию начала Великой Отечественной войны и 130-летию со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Константиновича Жукова. Кроме этого, воспитанники СШ Единоборств приняли участие в акции «Письмо Герою».

«Письма писали наши юные самбисты, младшие школьники. Написали много теплых слов тем, кому они сейчас очень нужны», – отметил Алексей Свалов.

Еще одной нестандартной площадкой в Верхней Пышме, где можно было проверить свои знания о событиях Великой Отечественной войны, стал универсальный гастрольный театр THEATRUM, расположенный на территории крупнейшего в России и Европе Музея автомобильной техники.

С 2019 года «Диктант Победы» стал ежегодным событием, которое объединяет миллионы людей из всех регионов России и жителей почти 100 стран. Число площадок растет с каждым годом, в 2025-м диктант впервые провели в одном из Выставочных центров Музейного комплекса – в Музее военной техники. Тогда музей стал главной площадкой в Свердловской области, в этой локации свои знания проверили депутаты, общественники, представители молодежных объединений, спортсмены и жители Свердловской области.

Верхняя Пышма, Елена Васильева

