«Главное внутри»: в Екатеринбурге вновь обсуждают туристический бренд города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совета неравнодушных), где известные горожане обсудили разработку туристического бренда города. Мероприятие состоялось на площадке Свердловской областной научной библиотеки имени Белинского.

«Наш город не стоит на месте, он активно развивается, и пришло время по-новому взглянуть на его продвижение. Чтобы придать новый импульс развитию туризма и привлечь внимание к нашим уникальным возможностям, мы стремимся переосмыслить восприятие города, определить, как Екатеринбург видит себя и каким хочет предстать перед внешним миром. Сильный и узнаваемый туристический бренд – это не только привлечение гостей, но и создание благоприятной среды для жизни, работы и самореализации для всех, кто называет Екатеринбург своим домом. Это инвестиция в будущее, которая принесет дивиденды в виде экономического роста, культурного обогащения и укрепления имиджа столицы Урала на мировой арене», – высказался в начале дискуссии Алексей Орлов.

Суть обновленного туристического образа Екатеринбурга представили куратор проекта Никита Харисов и директор по стратегии рекламного агентства «Восход» Дмитрий Домик. Они рассказали, что при разработке проводилось масштабное исследование, которое включало анализ, сравнение с городами-конкурентами, опросы путешественников и интервью с жителями. Таким образом, выяснилось, что многим россиянам Екатеринбург до сих пор представляется промышленным городом. А главная ассоциация с ним – расстрел царской семьи и политическое наследие Ельцина. Екатеринбуржцы часто описывают свой город как свободолюбивый и мультикультурный, но при этом с суровым характером. На основании соцопросов авторы проекта сформировали три гипотезы позиционирования: «Все, везде и сразу по-уральски», «Главное внутри» и «Город новой культуры». Каждую гипотезу протестировали на целевой аудитории и в итоге выбрали слоган № 2.

Как объяснил Никита Харисов, гипотеза «Главное внутри» содержит обещание для тех, кто приезжает в город впервые: «Екатеринбург откроет тебе больше, чем ты ждешь от него, и окажется интереснее, чем ты думаешь». По его словам, именно на основе этого утверждения нужно развивать туристический бренд Екатеринбурга, разрабатывать его визуальную концепцию и коммуникативную стратегию.

Презентация вызвала споры среди участников совета. Например, и. о. директора департамента политологии и социологии УрФУ Александр Рыжков высказался, что разработчики просто перечислили всем известные факты о Екатеринбурге, не предложив никакой прорывной идеи. «Есть проблемная точка – наш город в первую очередь считается местом гибели царской семьи. Это наш крест, тяжелый, который имеет отрицательное восприятие у людей. Нужно сделать какой-то позитив, чтобы перекрыть эти негативные страницы истории. Этого я не увидел в вашей концепции», – отметил он.

Кинорежиссер Алексей Федорченко отметил, что проблема кроется в самом слогане «Главное внутри», потому что его можно отнести абсолютно к любой локации. «Я бы никогда не поехал в город, зная о нем только то, что «главное внутри». Потому что внутри всегда интереснее, чем снаружи. К сожалению, такого слогана, сравнимого с «городом бесов», какой нам подарила Москва, не случилось. А надо именно такой слоган, который бы четко ассоциировался с Екатеринбургом. И «город бесов» – это же не уничижительная обзываловка, это снизу вверх. Это город бесов, они крутые. Что-то вот такое нужно», – высказался Федорченко.

Алексей Орлов отметил, что пока разработчики предлагают суть туристического образа Екатеринбурга, а не готовый бренд или слоган. «Работа проведена серьезная и системная. Давайте еще все-таки поразмышляем над этой презентацией. Это ведь творческий процесс», – подвел мэр итоги обсуждений нового бренда города.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

