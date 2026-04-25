Свердловские власти напомнили о запрете на фото и видео с мест атаки БПЛА

Свердловские власти напомнили о запрете на публикацию фото и видео работы ПВО, военных, равно и пролета БПЛА, а также последствий атаки.
Беспилотник, как официально сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер, попал в ЖК «Тринити». Жертв нет. Пострадали 6 человек, госпитализирована одна женщина, у остальных легкий вред здоровью.
Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА.
Екатеринбург, Елена Сычева
