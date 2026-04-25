Жертв нет, к медикам обратились 6 человек после атаки БПЛА в Екатеринбурге

В результате атаки беспилотника в Екатеринбурге жертв нет, сообщает губернатор Денис Паслер. К медикам обратились 6 человек.
«Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», – сообщил Паслер.
Отметим, из дома эвакуировали порядка 50 человек. С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Развернут пункт временного размещения.
«Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА. Вся информация уточняется в оперативном режиме. Соблюдайте меры безопасности», – добавил губернатор.
Екатеринбург, Елена Сычева
