Жертв нет, к медикам обратились 6 человек после атаки БПЛА в Екатеринбурге

В результате атаки беспилотника в Екатеринбурге жертв нет, сообщает губернатор Денис Паслер. К медикам обратились 6 человек.

«Среди обратившихся нет пациентов в тяжелом состоянии. В основном диагностировано отравление продуктами горения легкой степени. Одна женщина госпитализирована. Пять человек от госпитализации отказались. Медики продолжают работу», – сообщил Паслер.

Отметим, из дома эвакуировали порядка 50 человек. С людьми работают психологи и специалисты МЧС. Развернут пункт временного размещения.

«Все экстренные службы работают оперативно. В области продолжает действовать режим угрозы атаки БПЛА. Вся информация уточняется в оперативном режиме. Соблюдайте меры безопасности», – добавил губернатор.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube