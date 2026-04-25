Кольцово не выпускает и не принимает рейсы уже пять часов

Аэропорт Кольцово не принимает и не выпускает рейсы уже пять часов. В 05:49 по местному времени из авиагавани вылетел борт в Шарм-Эль-Шейх, после небо закрыли.

Отметим, вход в «чистую» зону закрыт в обоих терминалах. Пассажирам выдали коврики и надувные матрасы. С пассажирами работают представители авиакомпаний.

«Убедительно просим пассажиров следить за режимом ограничения в официальных источниках, отслеживать статус своего рейса уже на стадии подготовки к выезду в аэропорт», – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Екатеринбург, Елена Сычева

