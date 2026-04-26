«Замедление темпа роста цен – позитивный сигнал»: в ЦБ объяснили, почему снова снизили ключевую ставку

Центробанк России в восьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 14,5%. Регулятор заявил о задаче создать такие условия, чтобы инфляция в стране замедлилась до 4% и находилась вблизи этого значения в дальнейшем. О том, какие факторы учитывались при принятии решения по ставке, рассказала начальник Уральского ГУ Банка России Мария Мясникова.

Она отметила, что годовая инфляция в России в марте немного замедлилась относительно февраля. Эта же тенденция прослеживается в Свердловской области. Некоторые цены на продукты снижаются, например, подешевели бакалея и молочные продукты. Среди причин – хороший урожай и увеличение производства молока. Замедление темпа роста цен в ЦБ считывают как позитивный сигнал.

Кроме того, Банк России следит за динамикой кредитования. В феврале свердловские предприятия получили кредиты на 164 миллиарда рублей, за год общий портфель кредитов вырос на 10%. Деньги направлялись как на долгосрочные инвестиционные проекты, так и на текущую модернизацию производств. Розничный портфель кредитов в марте немного, на 0,2%, снизился относительно того же периода прошлого года. При этом на каждый рубль, взятый в кредит в Свердловской области, приходится 1 рубль и 42 копейки вкладов. Такое соотношение говорит о сохранении у населения сберегательной модели поведения, что помогает сдерживать инфляцию.

Также Банк России анализировал ситуацию в экономике в целом, в том числе на рынке труда. Безработица как в стране, так и в Свердловской области остается на минимуме – 2,1% и 1,2% соответственно. Но потребность уральских предприятий в работниках постепенно снижается, что будет способствовать переходу сотрудников из одних отраслей и компаний в другие. При этом реальные, то есть за вычетом инфляции, зарплаты продолжают расти.

«С учетом этих и ряда других факторов Банк России принял решение снизить ключевую ставку. Дальнейшие решения будут зависеть от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются инфляционные ожидания людей на фоне общемировой неопределенности», – прокомментировала Марина Мясникова.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

