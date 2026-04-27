Шестилетняя девочка выпала из окна и погибла

Шестилетняя девочка выпала в Екатеринбурге из окна и разбилась насмерть.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, трагедия случилась вечером 26 апреля на улице Шефской. Девочка облокотилась на москитную сетку и выпала. В комнате она была одна.

Выясняются причины случившегося.

В преддверии теплого сезона СК России в очередной раз призывает родителей и законных представителей не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами. «Помните, что москитная сетка не является защитой и не выдерживает вес ребенка», – подчеркнули в СКР.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что семья, в которой произошла трагедия, полная, благополучная, на учете в органах системы профилактики не состояла. Во время ЧП мать ребенка находилась на кухне.

Екатеринбург, Елена Владимирова

