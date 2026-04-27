С начала года из Свердловской области выслали 800 иностранцев

За первый квартал 2026 года судебными приставами Свердловской области отправлены на родину более 800 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации.
Как сообщили в пресс-службе УФССП, все они прибыли на заработки и находились на территории Российской Федерации, не имея на то законных оснований.
Все иностранные граждане были оштрафованы за нарушение режима пребывания в России. Затем суд вынес постановление о их принудительном выдворении.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»