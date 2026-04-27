В уральских лесах грибники активно собирают первый урожай после зимы

В уральских лесах (в Свердловской и Челябинской областях) появились первые грибы – сморчки и строчки. Они относятся к условно съедобным, поэтому чтобы не отравиться, их нужно правильно готовить.

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в весенних грибах содержится гельвелловая кислота, которая разрушает гемоглобин и воздействует на печень. Особенно опасен строчок обыкновенный, так как в нем есть сильный токсин гиромитрин, вызывающий тяжелые отравления с летальным исходом.

«Содержание яда колеблется в зависимости от погоды и времени сбора. Отравление может не наступить, если строчки и сморчки правильно приготовлены. Предварительно очищенные и промытые грибы нужно отварить в течение 10-20 минут. От высокой температуры яд не разрушается, но переходит в отвар, который нужно слить. Для надежности варку лучше повторить еще раз. Отваренные грибы необходимо отжать и уже после этого жарить или варить из них суп. Однако и такие «обезвреженные» грибы не рекомендуется употреблять больше 200 граммов в день», – рассказали в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Если грибы все-таки сохранили яд, симптомы отравления развиваются спустя 6-10 часов. Человек почувствует слабость и тошноту, появится боль в подложечной области, а затем – рвота с примесью желчи, изредка поносы. При тяжелом течении на второй день появляются признаки желтухи, наблюдаются увеличение печени и селезенки, сильные головные боли, потеря сознания, оцепенение, судороги.

Если после употребления в пищу грибов появились признаки отравления, необходимо срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питье. Пить можно холодную воду или холодный крепкий чай. Также можно съесть активированный уголь.

Екатеринбург, Елена Васильева

