Три дома и баня сгорели на Таватуе

Крупный пожар тушили сегодня ночью в селе Таватуй Невьянского района.

Как сообщили в ГУ МЧС Свердловской области, огонь вспыхнул в 03:49. На площади 470 кв. м сгорели три частных жилых дома, баня и надворные постройки.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 15 человек личного состава. В 05:47 огонь был локализован, в 07:15 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 09:19.

Невьянск, Елена Владимирова

