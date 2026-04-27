В Свердловской области обновят семь почтовых отделений благодаря налоговой льготе

«Почта России» получила возможность направлять средства, сэкономленные на налоге на имущество, на ремонт и обновление отделений. Соответствующий закон приняли депутаты Свердловского заксобрания.

Как сообщили в пресс-службе компании, за счет региональной налоговой льготы будут модернизированы семь почтовых отделений: три – в Екатеринбурге на улицах Авиационной, Панельной, Индустрии, а также в Бисерти, Тавде, Староуткинске и Верхнем Дуброво. В обновленных отделениях организуют отдельное пространство для быстрого получения посылок с помощью QR-кодов, зоны самообслуживания и доступ к электронным услугам.

«Это важное решение именно на уровне нашего региона. Налоговые преференции – это новые окна, современное оборудование и комфортная среда в конкретных отделениях, куда каждый день приходят люди. Эти меры позволят нам ускорить трансформацию почтовой сети и сделать услуги качественнее и доступнее для каждого уральца», – отметила директор уральского филиала «Почты России» Наталья Алемасова.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube