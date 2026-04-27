За один месяц на Урале от электросамокатов пострадали 133 человека

За первый месяц работы кикшеринговых компаний в Свердловской области от средств индивидуальной мобильности пострадали 133 человека, в том числе 88 взрослых и 45 детей.

Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, это – только те, кто обратился за медицинской помощью, так что реальное количество пострадавших, скорее всего, выше. Среди получивших травмы уральцев как водители самокатов, так и сбитые ими пешеходы.

Так, в приемно-диагностическое отделение ДГКБ №9 обратилось 40 детей с травмами различной степени тяжести. 39 из них управляли самокатами самостоятельно, и лишь один ребенок пострадал в результате наезда. Врачи отмечают, что чаще всего водители СИМ и пострадавшие пешеходы получают травмы головы, грудной клетки, рук и ног. По словам врача-травматолога-ортопеда ЦГБ №7 Евгения Овцына, среди типичных повреждений – переломы костей предплечья (лучезапястного сустава) и височной кости, ушибы коленного и локтевого суставов, а также повреждения связок. Среди пациентов ЦГБ №7 были как 8-летняя девочка, сбитая самокатчиком, так и 65-летняя женщина, получившая ушиб кисти после наезда СИМ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

