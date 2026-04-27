Тагильчанку осудили за финансирование нежелательной религиозной организации

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местной жительнице за финансирование иностранной нежелательной организации.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщина увлекалась посещением мероприятий и просмотром роликов иностранной религиозной организации и благотворительного фонда. Она стала делать переводы на счет неизвестного ей человека. В 2022 году эта организация была признана нежелательной из-за угрозы основам конституционного строя РФ. Отметим, что, скорее всего, речь идет о духовном центре «Возрождение» и одноименном благотворительном фонде украинского телепроповедника Владимира Мунтяна – в ноябре 2022 года Генпрокуратура РФ присвоила им статус нежелательных организаций.

В декабре того же года женщина сделала пять переводов на общую сумму 2500 рублей на счет этого адресата. Назначение переводов имело религиозный подтекст. Эти транзакции привлекли внимание силовиков. В ходе следствия была установлена личность человека, которому Светлана переводила деньги. Он подтвердил свое участие в деятельности данных иностранных организаций.

В итоге тагильчанке было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 284.1 УК РФ. Светлана свою вину не признала. Он утверждала, что не знала о нежелательном статусе финансируемых ей организаций, а деньги она переводила исключительно с благими намерениями.

«Однако суд установил, что женщине было достоверно известно о признании организаций нежелательными на территории России. Вместе с тем, свои взгляды и убеждения она не пересмотрела. Она имела возможность прекратить переводы денег, а также оказать содействие в пресечении деятельности таких организаций, но не сделала этого и добровольно продолжала переводить деньги. При этом цель перевода денежных средств в данном случае не имеет правового значения и не освобождает от ответственности. Такие действия являются преступлением против основ конституционного строя и безопасности государства», – сообщили в пресс-службе суда.

Судья учел, что женщина ранее не привлекалась к уголовной и административной ответственности и характеризируется положительно. Обвиняемую приговорили к 250 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

