За парки и скверы Екатеринбурга проголосовали почти 54 тысячи человек

Уже почти 54 тысячи екатеринбуржцев сделали свой выбор с начала голосования за благоустройство парков по программе «Формирование комфортной городской среды».

В пресс-службе мэрии напомнили, что необходимо набрать еще около 236 тысяч голосов, чтобы победившую территорию обновили за счет федерального бюджета.

Пока в голосовании лидирует бульвар по улице Культуры – его выбрали почти 9 тысяч человек. Второй по популярности – Основинский парк (порядка 6 тысяч голосов). Третье место делят сквер у Драмтеатра и парк «Семь ключей» – каждый набрал более 5,5 тысячи голосов.

Бульвар по улице Культуры был заложен в 1930-е годы, в период активного развития Уралмаша. К 1960-м годам он приобрел свой архитектурный облик в стиле советского модернизма, а в начале 1980-х годов улица стала полностью пешеходной.

Если объект станет победителем, здесь обновят покрытия тротуаров и освещение, высадят растения.

Сделать выбор до 12 июня можно будет с помощью волонтера или на портале госуслуг.

На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

