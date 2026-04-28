В ДТП на тюменском тракте погиб водитель из Талицы (ФОТО)

Сегодня в 01:50 ночи на 275-м километре автодороги Екатеринбург – Тюмень случилось ДТП, в котором погиб водитель «Лады Калины».

Как сообщили в облГАИ, 51-летний житель Талицы выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение. Автомобиль загорелся, водитель погиб на месте.

Погибший имел стаж вождения 27 лет, к административной ответственности привлекался 5 раз. Его состояние на момент ДТП будет установлено после химико-токсикологической экспертизы.

Тугулым, Елена Владимирова

