Пенсионерка отсудила у Водоканала 100 тысяч рублей за затопленный подвал

Режевской городской суд удовлетворил иск местной жительницы Татьяны Третьяковой к МУП «Реж-Водоканал» о возмещении ущерба из-за затопления подвала.

Как сообщили в пресс-службе суда, с марта по декабрь 2025 года подвал дома пенсионерки на улице Талицкой регулярно затапливало из-за протечки труб. Деревянные конструкции сгнили, в доме завелась плесень.

При этом пенсионерка самостоятельно купила насос для откачки воды, оплатила ремонт частной врезки и заказала смету на восстановительные работы. Она также обращалась в мэрию и городской Водоканал, но там быстро исправить ситуацию не смогли. Течь ликвидировали только в декабре 2025 года – после замены аварийного участка водопровода, проложенного еще в 1970 году.

У женщины развились постоянный стресс, бессонница и появились проблемы с давлением. В конце концов она подала иск к Водоканалу о возмещении ущерба.

В суде представители ответчика утверждали, что вода могла поступать из выгребных ям или от таяния снега. Однако суд, изучив акты проверок, фото- и видеоматериалы, показания свидетелей и заключения экспертов, пришел к выводу, что причиной подтопления подвала стала именно неисправность муниципального водопровода.

Суд взыскал с Водоканала в пользу пенсионерки материальный ущерб – 76 742,79 рублей, стоимость насоса – 3750 рублей, расходы на смету – 7850 рублей, затраты на ремонт врезки – 8900 рублей, а также 2000 рублей в качестве компенсации морального вреда.

Реж, Елена Владимирова

