Парк Маяковского закрывается на обработку от клещей

В среду, 29 апреля, парк Маяковского на несколько часов закроют, чтобы обработать от клещей.

Как сообщает пресс-служба парка, первый этап пройдет в центральной части парка с 9:00 до 12:00. В это время парк будет закрыт для прогулок, пропустят только транзитных пешеходы. Второй этап обработки пройдет 30 апреля в лесной части.

С 29 апреля по 1 мая включительно не рекомендуется ходить по газонам, а также гулять в парке с детьми и выгуливать собак.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube