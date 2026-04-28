Перекресток на Вторчермете перекроют на полтора месяца

Специалисты ООО «ПКС Юнити» закроют движение транспорта на пересечении улиц Эскадронной и Ляпустина с 25 мая по 6 июля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, это связано с работами по организации теплоснабжения строящегося жилого дома на улице Ляпустина, 35. На месте проведения работ будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объехать зону перекрытия автомобилисты смогут по улицам Эскадронной, Ляпустина, Газетной, Новосибирской, Санаторной, Патриса Лумумбы, а также по переулкам Малахитовому, Дизельному, Камышинскому и Вагонному.

Маршруты общественного транспорта не изменятся.

Екатеринбург, Елена Владимирова

