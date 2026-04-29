российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2026, 11:08 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

1 мая в Екатеринбурге стартует фестиваль «Стенограффия»

Международный фестиваль уличного искусства «Стенограффия» в Екатеринбурге начнется 1 мая и завершится 31 декабря.

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в этом году мероприятие пройдет уже в 17-й раз. «Стенограффия» – крупнейший фестиваль уличного искусства в России. Известные мастера, профессиональные художники и любители ежегодно принимают в нем участие, чтобы создать уникальные арт-объекты и провести различные социальные и благотворительные акции. За время реализации проекта художники из 17 стран мира создали более 600 арт-объектов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Культура, Россия,