В Екатеринбурге силовики проверяют рехаб для наркоманов

В Чкаловском районе Екатеринбурга возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы пациентов частной клиники для наркозависимых.

Как сообщил представитель СУ СКР Свердловской области Александр Шульга, в ходе расследования проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и потерпевшие, проведен обыск, назначены необходимые экспертизы.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что информация о побеге из рехаба нескольких пациентов появилась накануне в интернете, но не подтвердилась.

«В настоящее время в учреждении, о котором идет речь, на основе добровольности, на платной основе проходят курс лечения от наркомании и алкоголизма 25 человек: это жители Волгоградской, Свердловской и Московской областей, а также Пермского края. Никто из них не числится без вести пропавшим или разыскиваемым за различные преступления. Несовершеннолетних в «рехабе» не выявлено. Информация некоторых пабликов о том, что пациенты якобы совершили побег, не соответствует действительности», – отметил полковник Горелых.

Накануне некоторые СМИ сообщили, что группа пациентов сбежала из рехаба в Горном Щите из-за жестокого обращения – якобы их заматывали скотчем, избивали, сводили с ума и доводили до страшных болезней.

Екатеринбург, Елена Владимирова

