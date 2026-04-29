Школьники из Нижнего Тагила и Качканара представили свои проекты по улучшению городской среды

В свердловских городах подвели итоги четвертого сезона образовательной программы детских проектных инициатив «ЕВРАЗ: Люди будущего». В проекте приняли участие 24 команды старшеклассников и студентов колледжей из Нижнего Тагила и Качканара. На реализацию программы компания направила 5,5 миллиона рублей. Ее цель – обучить подростков навыкам социального проектирования и вовлечь их в решение задач по развитию городской среды.

Четвертый сезон стартовал в сентябре 2025 года. Центральной темой стала урбанистика. В течение первого этапа участники изучали основы проектной деятельности, финансового моделирования, маркетинга и коммуникаций. С февраля по апрель 2026 года команды воплощали свои идеи: от профориентационных арт-инсталляций и художественного оформления остановок до создания специализированной среды для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Ребята разработали детский журнал-раскраску, посвященный индустриальному наследию Нижнего Тагила, концепцию арт-объекта в стиле промышленной эстетики в Качканаре, предложили новые способы кастомизации старой одежды. Итоговое мероприятие прошло в формате проектной галереи «Фундамент будущего». Команды представили работы на тематических стендах и совместно создали символический арт-объект, отражающий этапы прохождения программы.

«Проект в очередной раз показал, что у нашей молодежи огромный потенциал. И он может быть востребован не только на производстве, но и в любой сфере, где требуются перемены к лучшему. В этом сезоне мы увидели много сильных проектов, объединяющих творческий подход и практическую значимость. Работая над ними, ребята получили полезные навыки, которые пригодятся в любой профессиональной среде», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Мы ценим, что бизнес системно работает с молодежью, не только знакомит с профессиями, а учит мыслить комплексно, вовлекает в решение актуальных городских проблем и помогает делать это профессионально. Ребята заняты общественно полезным делом – это важно и для них, и для города», – прокомментировал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Подводя итоги, мы понимаем, что главный результат программы – это не только сами проекты, а инициатива и готовность молодого поколения брать ответственность на себя. Это значит, что у Качканара есть будущее», – сказал глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев.

Программа «ЕВРАЗ: Люди будущего» действует в Сибири с 2021 года, на Урале – с 2022 года. Участниками уже стали 2650 школьников, студентов и кураторов-педагогов. Всего реализовано более 265 инициатив. Финансовая поддержка ЕВРАЗа составила порядка 43 миллиона рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

