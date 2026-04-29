За парки и скверы уже проголосовали 71 тысяча екатеринбуржцев

За первую неделю голосования за общественные территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в нем приняли участие порядка 71 тысячи екатеринбуржцев.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из них почти 11 тысяч для благоустройства в 2027 году выбрали бульвар по улице Культуры. Также в лидерах Основинский парк и сквер по улице Амундсена – каждый набрал более 8 тысяч голосов.

В Свердловской области в целом в голосовании приняли участие уже более 240 тысяч человек, регион уже вошел в тройку лидеров по РФ.

«Люди хотят сами выбирать, какие общественные пространства приводить в порядок. На сегодня наибольшую активность проявляют жители Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга – по 266 тысяч голосов, Свердловской области – порядка 240 тысяч и Чеченской Республики – почти 220 тыс. Так держать!» – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

