российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 29 апреля 2026, 16:22 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Часть набережной Исети вдоль парка Маяковского благоустроят (ФОТО)

Фото: администрация Екатеринбурга

Совет по развитию общественных пространств утвердил концепцию благоустройства набережной реки Исети на участке от дома № 31Б на улице Машинной до дома № 1/4 на Хуторской (вдоль южной части парка Маяковского).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, концепцию разработало архитектурное бюро «АртХаус». «На сегодняшний день территория набережной представляет заросший участок и не используется горожанами, хотя может выступать в качестве связующего элемента между различными частями городской среды, объединяя природный ландшафт и урбанистическую структуру», – отметил автор проекта, архитектор Сергей Пищик.

На набережной планируется создать пешеходные и велосипедные маршруты, точки притяжения для разных аудиторий, а также создание площадки для малого и среднего бизнеса.

Функционально набережную разделят на несколько зон. Центральным элементом станет событийная площадь с качелями «Узел связи» – пространство для встреч и городских мероприятий. Помимо этого, вдоль берега предусмотрена спортивная площадка с воркаутом «Источник энергии», зоны отдыха под навесами, зона с лежаками, а также выносные балкончики с видом на реку. К воде будет вести спуск со ступенями «Радиоволна».

Проектом запланирована высадка лиственных и хвойных деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,