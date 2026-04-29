Часть набережной Исети вдоль парка Маяковского благоустроят (ФОТО)

Совет по развитию общественных пространств утвердил концепцию благоустройства набережной реки Исети на участке от дома № 31Б на улице Машинной до дома № 1/4 на Хуторской (вдоль южной части парка Маяковского).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, концепцию разработало архитектурное бюро «АртХаус». «На сегодняшний день территория набережной представляет заросший участок и не используется горожанами, хотя может выступать в качестве связующего элемента между различными частями городской среды, объединяя природный ландшафт и урбанистическую структуру», – отметил автор проекта, архитектор Сергей Пищик.

На набережной планируется создать пешеходные и велосипедные маршруты, точки притяжения для разных аудиторий, а также создание площадки для малого и среднего бизнеса.

Функционально набережную разделят на несколько зон. Центральным элементом станет событийная площадь с качелями «Узел связи» – пространство для встреч и городских мероприятий. Помимо этого, вдоль берега предусмотрена спортивная площадка с воркаутом «Источник энергии», зоны отдыха под навесами, зона с лежаками, а также выносные балкончики с видом на реку. К воде будет вести спуск со ступенями «Радиоволна».

Проектом запланирована высадка лиственных и хвойных деревьев, кустарников и многолетних травянистых растений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube