В Екатеринбурге мужчин арестовали на 10 суток за экстремистские татуировки

Верх-Исетский суд Екатеринбурга на 10 суток арестовал троих мужчин по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики».

Как сообщили в пресс-службе суда, 25 апреля полиция провела рейд в баре «Синдром» на улице Антона Валека, 12. Были задержаны несколько человек с татуировками и символикой экстремистского содержания. Административные дела в отношении троих мужчин направили в суд.

У екатеринбуржца Станислава Попова на правом локте обнаружили татуировку «Черное солнце», которая, согласно заключению, использовалась в нацистской Германии. В суде Попов вину признал и заявил, что готов свести тату в ближайшее время.

Житель Новосибирска Денис Новокрещенов привлек внимание полиции футболкой с изображением перевернутого креста, похожего на символ экстремистской организации «Международное движение сатанистов», признанной таковой решением Верховного суда РФ. Новокрещенов вину не признал и пояснил, что футболка – подарок близкого человека.

На запястье руки жителя Тольятти Льва Смогоржевского была обнаружена татуировка в виде руны «Одал». Мужчина вину также не признал, настаивая, что это старославянский символ, а не нацистская символика. При этом он заявил о готовности свести татуировку при необходимости.

Все трое арестованы на 10 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube